В Украине 'оранжевой' зоне карантина соответствуют 14 областей и Киев

По состоянию на утро 19 октября в Украине 15 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина. 5 областей находятся в "желтой" зоне и в "красной" тоже 5.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения. "Красными" являются Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

В желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области. В "оранжевую" зону вошли:

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

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Ривненская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

По состоянию на утро вторника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 15 579 заболевших, из них 1309 – дети. Госпитализировали 2852 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.