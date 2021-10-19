В Украине "оранжевой" зоне карантина соответствуют 14 областей и Киев

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине 'оранжевой' зоне карантина соответствуют 14 областей и Киев

По состоянию на утро 19 октября в Украине 15 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина. 5 областей находятся в "желтой" зоне и в "красной" тоже 5.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения. "Красными" являются Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

В желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области. В "оранжевую" зону вошли:

  • Киев

  • Волынская область

  • Житомирская область

  • Ивано-Франковская область

  • Киевская область

  • Луганская область

  • Львовская область

  • Николаевская область

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  • Ривненская область

  • Сумская область

  • Тернопольская область

  • Харьковская область

  • Хмельницкая область

  • Черкасская область

  • Черновицкая область

  • Черниговская область

Данные по регионам

По состоянию на утро вторника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 15 579 заболевших, из них 1309 – дети. Госпитализировали 2852 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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