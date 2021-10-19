В Украине свыше 15,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 538 человек
По состоянию на утро вторника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 15 579 заболевших, из них 1309 – дети. Госпитализировали 2 852 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 61 348 человек (+538 за сутки), выздоровели 2 337 194 (+7 776). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 837 случаев;
Винницкая область – 261 случай;
Волынская область – 435 случаев;
Днепропетровская область – 1203 случая;
Донецкая область – 899 случаев;
Житомирская область – 202 случая;
Закарпатская область – 184 случая;
Запорожская область – 1019 случаев;
Ивано-Франковская область – 213 случая;
Киевская область – 565 случаев;
Кировоградская область – 47 случаев;
Луганская область – 611 случаев;
Львовская область – 959 случаев;
Николаевская область – 302 случая;
Одесская область – 1418 случаев;
Полтавская область – 593 случая;
Ривненская область – 593 случая;
Сумская область – 700 случаев;
Тернопольская область – 437 случаев;
Харьковская область – 1412 случаев;
Херсонская область – 880 случаев;
Хмельницкая область – 301 случай;
Черкасская область – 676 случаев;
Черновицкая область – 595 случаев;
Черниговская область – 237 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Черниговщине в городе Корюковка зафиксировали первую смерть ребенка от коронавируса. От осложнений COVID-19 умер ученик девятого класса.
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