В Украине свыше 15,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 538 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 2 660 273 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 15 579 заболевших, из них 1309 – дети. Госпитализировали 2 852 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 61 348 человек (+538 за сутки), выздоровели 2 337 194 (+7 776). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 837 случаев;

  • Винницкая область – 261 случай;

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  • Волынская область – 435 случаев;

  • Днепропетровская область – 1203 случая;

  • Донецкая область – 899 случаев;

  • Житомирская область – 202 случая;

  • Закарпатская область – 184 случая;

  • Запорожская область – 1019 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 213 случая;

  • Киевская область – 565 случаев;

  • Кировоградская область – 47 случаев;

  • Луганская область – 611 случаев;

  • Львовская область – 959 случаев;

  • Николаевская область – 302 случая;

  • Одесская область – 1418 случаев;

  • Полтавская область – 593 случая;

  • Ривненская область – 593 случая;

  • Сумская область – 700 случаев;

  • Тернопольская область – 437 случаев;

  • Харьковская область – 1412 случаев;

  • Херсонская область – 880 случаев;

  • Хмельницкая область – 301 случай;

  • Черкасская область – 676 случаев;

  • Черновицкая область – 595 случаев;

  • Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Черниговщине в городе Корюковка зафиксировали первую смерть ребенка от коронавируса. От осложнений COVID-19 умер ученик девятого класса.

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