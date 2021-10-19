На Черниговщине от коронавируса умер ребенок

На Черниговщине в городе Корюковка зафиксировали первую смерть ребенка от коронавируса. В понедельник, 18 октября, от осложнений COVID-19 умер ученик девятого класса.

Известно, что мальчик учился в четвертой школе. У него были сопутствующие заболевания. Об этом сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов на странице городского совета в Facebook.

"Мы сегодня имеем первую смерть ребенка, ученика четвертой школы, от COVID-19. Мальчик имел сопутствующие заболевания. Но эту болезнь кто-то ему передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, нет соблюдения масочного режима", – отметил городской голова.

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Ахмедов добавил, что Черниговщина постепенно входит в "красную" карантинную зону. По его словам, в Корюковке госпитализированы более 70 пациентов с коронавирусом. Из них большинство – "тяжелые" и зависимые от кислорода. При этом всего около 30% жителей города вакцинированы. Мэр подчеркнул, что COVID-19 мутирует, поэтому люди болеют тяжелее.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 18 октября в "красную" зону карантина в Украине перешли еще четыре области: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Раньше карантинные ограничения были ужесточены только в Херсонской области.