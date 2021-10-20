Украинские ученые нашли способ, как избежать острого воспаления легких при COVID-19

Украинские ученые нашли способ предотвращать острое воспаление легких при заболевании коронавирусной инфекцией. На базе полученных знаний, эксперты планируют создать медицинский препарат, который поможет бороться с последствиями COVID-19.

Как сообщил Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) Национальной академии наук Украины на своей странице в Facebook, речь идет о веществах, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвращать острое воспаление легких. Исследование данных веществ проводится совместно с Институтом физиологии им. Богомольца НАН Украины.

Специалисты уточнили, что исследования продолжаются, но их предварительные результаты – весьма обнадеживают.

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"Найденные вещества можно использовать для создания препаратов, которые будут спасать людей от острого респираторного дистресс-синдрома (тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких. Симптомы включают одышку, учащенное дыхание и синеватую окраску кожи), который считают, одним из самых опасных последствий коронавируса", – сказали эксперты.

Исследователи объяснили, что стремились выделить в организме вещество, которое будет препятствовать развитию воспалительного процесса, воздействуя на фермент клеток крови – гранулоциты (нейтрофилы).

"Этот фермент называется протеинкиназа С-бета и он является ключевым для "деятельности" нейтрофильных внеклеточных ловушек. Именно они способны улавливать и задерживать "чужаков" – микробов. Когда в наш организм попадает инфекция – вирусы или бактерии, – гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки – это сети, "сплетенные" из ДНК погибших клеток крови.

Но SARS-CoV-2 заставляет гранулоциты совершать "массовое самоубийство". Это значит, что нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению", – рассказали специалисты.

В ходе компьютерного моделирования ученым удалось найти вещества, которые могут подавлять неконтролируемое образование таких ловушек. Теперь ученые перешли к серии экспериментов на живых организмах.

Почему при заболевании коронавирусом появляется острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Во многих случаях коронавирусная инфекция вызывает у человека пневмонию, то есть воспаление легких, что в свою очередь может привести к состоянию под названием "острый респираторный дистресс-синдром" (ОРДС). Воспаленные легкие вмещают меньше воздуха, альвеолы закрываются и кислород уже не может в нужном объеме попадать в кровь. В результате у человека появляется сильная одышка, а до внутренних органов доходит меньше кислорода, чем нужно. Как утверждают специалисты ОРДС – основная причина смерти при новой коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают, что ОРДС диагностируется у пациентов больных коронавирусом от 3 до 17% случаев заболевания.

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