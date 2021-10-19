Больницы отказываются от пациентов с COVID, а власти говорят о ненужной панике: какова на самом деле ситуация в Харькове. Видео

В Харькове в опорных больницах для пациентов с коронавирусной болезнью добавляют госпитальные места, чтобы держать город в показателях и не перейти в "красную" карантинную зону. Однако по факту больных отказываются госпитализировать, из-за недостатка кислорода и мест.

Об этом рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Свої" Ирина Кошкина в интервью "Суспіьльне Харків". По ее словам, в учреждение постоянно обращаются жители Харькова с просьбами о помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С Харьковом странная ситуация. Во время прошлой и этой волн мы завалены обращениями из Харькова с просьбами помочь с кислородом, с госпитализацией", – отметила она.

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Волонтер рассказала, что в одной из бригад скорой помощи на бумаге даже без штампа и справки написали: "Мы не можем положить, потому что в больнице отказываются принять".

"Это по большому счету не документ, но один у меня есть, когда фельдшер согласился такое написать, а так все делают вид, что все ок, а в Харькове люди задыхаются. Десятками, я думаю, сотнями", – отметила Кошкина.

По ее убеждению, ситуация в городе может измениться только после того, как пройдут выборы городского главы. Тогда, по ее убеждению, о людях начнут думать.

"Мы пытаемся в ручном режиме помогать. Пусть уже наконец в Харькове закончатся выборы и о людях начнут думать не как об электорате, который хочет кафе, театры, транспорт и развлечения, а как о живых людях, часть из которых просто умрет в ближайшие недели, если сейчас не остановится то, что делается в Харькове", – сказала Кошкина.

В то же время, несмотря на превышение COVID-показателей в городе, заместитель главы города Светлана Горбунова-Рубан заявила, что якобы в СМИ умышленно устраивают панику, а на самом деле во многих случаях кислород не нужен. По ее словам, "гипертрофированные сюжеты вызывают среди людей ненужную панику".

"Я наблюдала ситуацию, когда мне звонят, плачут, что близкий человек задыхается, умирает, что немедленно нужно госпитализировать, скорая отказывает. Я обзваниваю всех, нахожу способ госпитализации этого человека, после чего в четырех случаях мне перезванивают и говорят: "Светлана Александровна, там ничего страшного, даже кислород не нужен", – сказала представительница мэрии.

Напомним: заместитель главы департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина рассказала, что в городе заняты все кровати с потоковым кислородом для пациентов с COVID-19.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал, что в Харькове пандемия продолжает набирать обороты, заболеваемость и смертность растут. По словам врачей, многим пациентам вынуждены отказывать в госпитализации, ведь мест в больницах просто нет. На одну койку в реанимации в очереди может быть до четырех человек. Место освобождается только тогда, когда кто-то умирает. Подробнее – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Наталья Попова рассказала, что вспышка COVID-19 на Харьковщине привела к тому, что мест в реанимациях и коек с централизованной подачей кислорода уже не осталось.