Сумская область перешла в ''красную'' зону: какие запреты будут действовать

С 00:00 23 октября в Сумской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина. Председателю ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих противоэпидемических мероприятий.

Как сообщается на сайте Кабмина, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Этот регион присоединился к "красным" Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в Сумской области наблюдается системное увеличение показателей загруженности коек с кислородом, госпитализации, а коэффициент выявления случаев инфицирования превышает 35%.

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Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала;

с 21 октября жители регионов "красной" зоны не смогут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без свидетельства о полном курсе вакцинации либо отрицательного теста на коронавирус.

Отметим: за прошедшие сутки в Сумской области подтвердили 1085 заражений коронавирусом. Всего за время пандемии и по состоянию на 23 октября в регионе подтверждено 98 432 случая COVID-19.

Между тем, Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала сентября количество больных COVID-19 и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев каждый день, то сейчас эта цифра перевалила за 16 тысяч. Таких высоких показателей не было с апреля.

15 октября первой в "красную" зону перешла Херсонская область. С 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", – сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Между тем в соцсетях появились видео гуляний в центре Одессы, которая находится на пике заболеваемости COVID-19. Несмотря на карантин, отсутствие мест в больницах и недостаток медицинского персонала, на выходных люди массово веселились на улице Дерибасовской, пели песни и танцевали без социальной дистанции и защитных масок.