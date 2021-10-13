В Украине свыше 16 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умер 471 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 13 октября, в Украине официально подтверждены 2 578 394 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 16 309 заболевших, из них 1588 – дети. Госпитализировали 4901 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 523 человека (+471 за сутки), выздоровели 2 304 361 (+6 462). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и городе Киеве (978).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 978 случаев;

  • Винницкая область – 347 случаев;

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  • Волынская область – 420 случаев;

  • Днепропетровская область – 1344 случая;

  • Донецкая область – 916 случаев;

  • Житомирская область – 462 случая;

  • Закарпатская область – 213 случаев;

  • Запорожская область – 1048 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 321 случай;

  • Киевская область – 534 случая;

  • Кировоградская область – 102 случая;

  • Луганская область – 729 случаев;

  • Львовская область – 863 случая;

  • Николаевская область – 231 случай;

  • Одесская область – 1525 случаев;

  • Полтавская область – 707 случаев;

  • Ривненская область – 634 случая;

  • Сумская область – 670 случаев;

  • Тернопольская область – 286 случаев;

  • Харьковская область – 1526 случаев;

  • Херсонская область – 678 случаев;

  • Хмельницкая область – 644 случая;

  • Черкасская область – 417 случаев;

  • Черновицкая область – 598 случаев;

  • Черниговская область – 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки выздоровели 16 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 21 октября вводятся ограничения на передвижение граждан общественным транспортом. Речь идет о межрегиональном сообщении.

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