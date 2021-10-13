В Украине свыше 16 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умер 471 человек
По состоянию на утро среды, 13 октября, в Украине официально подтверждены 2 578 394 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 16 309 заболевших, из них 1588 – дети. Госпитализировали 4901 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 59 523 человека (+471 за сутки), выздоровели 2 304 361 (+6 462). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и городе Киеве (978).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 978 случаев;
Винницкая область – 347 случаев;
Волынская область – 420 случаев;
Днепропетровская область – 1344 случая;
Донецкая область – 916 случаев;
Житомирская область – 462 случая;
Закарпатская область – 213 случаев;
Запорожская область – 1048 случаев;
Ивано-Франковская область – 321 случай;
Киевская область – 534 случая;
Кировоградская область – 102 случая;
Луганская область – 729 случаев;
Львовская область – 863 случая;
Николаевская область – 231 случай;
Одесская область – 1525 случаев;
Полтавская область – 707 случаев;
Ривненская область – 634 случая;
Сумская область – 670 случаев;
Тернопольская область – 286 случаев;
Харьковская область – 1526 случаев;
Херсонская область – 678 случаев;
Хмельницкая область – 644 случая;
Черкасская область – 417 случаев;
Черновицкая область – 598 случаев;
Черниговская область – 116 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 21 октября вводятся ограничения на передвижение граждан общественным транспортом. Речь идет о межрегиональном сообщении.
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