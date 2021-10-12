Херсонская область первой попала в 'красную' зону: какие ограничения будут действовать

Первой в Украине в "красную" карантинную зону попала Херсонская область. Новые ограничения в регионе будут действовать с полуночи 15 октября.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Установить с 00:00 15 октября "красный" уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области", – сказано в сообщении.

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Отметим, что в "красной" зоне действуют такие ограничения:

учреждения образования могут работать только в том случае, если у 100% персонала есть "зеленый" COVID-сертификат (о полной вакцинации);

такие же условия касаются посетителей и персонала (организаторов) массовых мероприятий, в том числе и религиозных, сотрудников кинотеатров, театров, музеев и других культурных учреждений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Ранее глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко называл кроме Херсонской еще Харьковскую, Житомирскую и Сумскую области, которые могут попасть в "красную" зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин ужесточил карантин по всей стране. Так, с 21 октября в общественный транспорт не будут пускать граждан без сертификатов о вакцинации.