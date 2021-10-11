Кабмин усилил ограничения для поездок в общественном транспорте: невакцинированных не пустят в автобусы и поезда
Кабинет министров Украины ужесточил нормы локдауна в условиях увеличения роста заболеваний COVID-19 для пассажиров. В частности, с 21 октября будут отменены межрегиональные поездки в общественном транспорте для тех, кто не имеет сертификата о пройденной вакцинации.
Об этом сообщило издание "Новое время". Такие требования относятся как к самим пассажирам, так и персоналу транспортных средств.
В случае, если у пассажира или водителя нет документа о получении двух прививок от коронавируса, им необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не раньше, чем за 72 часа до поездки.
Нововведения будут применяться при использовании всех видов общественного транспорта: междугородних автобусов, поездов, паромов и авиалайнеров. Правительство надеется таким образом снизить темпы распространения пандемии по стране, а также мотивировать украинцев к получению прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове готовы практиковать жесткие меры в ресторанном бизнесе по примеру европейских стран, так как кривая заболеваний смертельно опасным вирусом неуклонно растет.
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