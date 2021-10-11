В ресторан – по COVID-паспорту: во Львове допустили внедрение европейских правил

В ближайшее время Львовский городской совет ужесточит правила работы заведений общественного питания в связи с угрожающим темпом заболевания COVID-19. Также изменения затронут и школьников средних и старших классов.

Об этом в эфире радиопередачи рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба муниципалитета. Городской голова пояснил, что новые правила целиком соответствуют нормам европейских стран.

"Мы рассматриваем перспективу установления правила, когда посетители кафе и ресторанов должны будут на входе предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. На сегодня во Львове прививку получили около трети от всего населения города, но это все равно значительно ниже, чем в соседних странах Европы", – посетовал Садовый.

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Он также добавил, что с 18 октября дети, которые учатся с 5 по 11 классы, будут переведены на дистанционное обучение. Этот формат продлится всего неделю, но городская власть надеется, что этого времени будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и снизить риски заражения среди школьников.

"Затем будет неделя осенних каникул, поэтому в целом получится где-то две с половиной недели для того, что разорвали волну заболеваемости", – указал львовский мэр, добавив, что младшие классы и воспитанники детских садов продолжат посещать образовательные учреждения в прежнем режиме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Львовская область по уровню заболеваемости и числу тяжелых случаев течения коронавируса вышла на показатели "оранжевой" зоны. Вместе с ней в этом ряду оказались еще девять украинских регионов.