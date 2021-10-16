В Одессе закончились места для COVID-больных, "скорые" едут по 4-5 часов, – волонтер
В больницах Одессы по состоянию на субботу, 16 октября, нет мест для пациентов с COVID-19. Больных одесситов госпитализируют в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.
Об этом сообщает местная волонтер Екатерина Ножевникова. По ее словам, "скорую помощь" в городе приходится ждать по 4-5 часов.
"Врачи просто "лягут" скоро. …С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в Область", – в частности, написала она в своем Facebook.
Она также добавила, что в отделениях для больных коронавирусом не хватает медицинского персонала и на 50-60 пациентов приходится 1-2 медсестры, из-за чего оказание полноценной помощи больным является невозможным.
По словам волонтера, в Одессе среди пациентов с COVID-19 – много детей. "В ковидном отделении детском уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40", – рассказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 октября Одесская, а также Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области попадают в "красную" зону карантина. Сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается также на Житомирщине, Сумщине и Харьковщине.
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