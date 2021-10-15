'Красную' зону введут сразу в четырех областях Украины: названа дата

В "красную" карантинную зону в Украине попали еще четыре области – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Новые ограничения в регионах начнут действовать с 18 октября.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение 15 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Установить "красный" уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях", – сказано в сообщении.

В указанных регионах с понедельника будут усилены карантинные меры, предусмотренные для "красного" уровня.

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Какие ограничения будут действовать в указанных регионах:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала;

с 21 октября жители регионов "красной" зоны не смогут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без свидетельства о полном курсе вакцинации либо отрицательного теста на коронавирус.

Отметим, что карантин усилен уже в пяти областях Украины. Ранее новые ограничения начали действовать на Херсонщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявляли, что сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложилась также в Сумской, Житомирской и Харьковской областях.