ЕС до конца недели удалит Украину из списка COVID-безопасных стран

Европейский Союз до 24 октября может исключить Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19. В перечне находятся государства, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ограничения на въезд.

Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк с ссылкой на собственные источники на своей странице в Twitter. По его словам, причина такого решения – увеличение количества новых больных коронавирусом в стране.

"На этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного для безопасных путешествий списка ЕС. Она (Украина. –Ред.) была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в него", – сказано в сообщении.

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Отметим, что решение относительно стран, которые попадают в список "зеленой COVID-зоны" принимает Совет Европейского Союза. В последний раз, 8 октября, в перечень было добавлено еще две страны – Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Всего в списке 18 стран. Он создан для того, чтобы рекомендовать странам Европейского союза и Шенгенской зоны постепенно ослаблять или отменять ограничения на поездки всех жителей стран из списка.

По состоянию на утро понедельника, 18 октября, в Украине официально подтверждены 2 644 694 случая коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки зафиксировано 9524 новых заболевших. При этом за последнюю неделю было выявлено 105 тысяч случаев заражения, а это на 11% больше, чем неделей ранее.

В Министерстве здравоохранения признали: в стране продолжается рост темпов заболеваемости, но пик COVID-19 ожидают в конце октября и до середины ноября.

В связи со вспышкой коронавируса с 18 октября еще четыре региона Украины оказались в "красной" карантинной зоне, где уже находилась Херсонщина. Это Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Параллельно в других регионах усиливают ограничения и без перехода на "красный" уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что медицинской системе Украины грозит коллапс из-за всплеска COVID-19. По его словам, в стране надо ускорить вакцинацию пенсионеров и ввести ограничения для лиц из групп риска.