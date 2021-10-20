Во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений после COVID-19: пациенты не были вакцинированы

Во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Им было более 60 лет и они не были вакцинированы.

Пациенты поступили во львовскую городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает "УП". Из-за COVID-19 у них появились симптомы тромбоза, поэтому пришлось удалять нижние конечности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего в больнице зафиксировали 15 подобных случаев с начала пандемии. Врачи пояснили, что коронавирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных частях тела.

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При этом тромбоз встречается не только в разгар коронавирусной болезни, но и уже после выздоровления, поэтому нужно посещать врача и после выписки из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, грипп и коронавирусная инфекция – два совершенно разных заболевания, которые требуют отдельных вакцинаций. При этом привившись от одной из болезней, рассчитывать, что вакцина убережет от второй – не стоит.