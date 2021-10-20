COVID-паспорт или ПЦР-тест: Львов ужесточит требования к посетителям ресторанов, названы сроки

Власти Львова приняли решение ужесточить требования к посетителям кафе и ресторанов. Для посещения заведений общественного питания нужно будет иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщил в эфире 24 канала мэр города Андрей Садовый. По его словам, новое правило начнет действовать уже с 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности, посетителям заведений общественного питания", – сказал Садовый.

Видео дня

Он добавил, что сертификаты будут проверять сотрудники полиции, особенно у обслуживающего персонала в таких заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за всплеска коронавируса.

Согласно им, учеников школ отправили на каникулы, а чтобы могли работать учреждения торговли и развлечений, персонал и посетители должны вакцинироваться.