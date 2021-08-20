Хроника коронавируса на 20 августа: за сутки умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 20 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 210,8 млн человек. За минувший день выявили 720 559 новых инфицированных, умерли еще 10 876. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели более 188,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 154 тыс., Бразилии – 35 тыс. и Индии – 37 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 267 219 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 296 заболевших умерли, а 2 197 508 пациентов вылечились.

В Украину завезли почти 800 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Препарат поступил в качестве гуманитарной помощи из трех стран.

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским.