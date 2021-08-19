В Украину поступила новая партия вакцины AstraZeneca: кто сможет получить прививки

В Украину завезли почти 800 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Препарат поступил в качестве гуманитарной помощи из трех стран.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения, первая партия из данного количества – 100 тысяч доз пришла в Украину 16 августа из Греции, вторая поступила на склады в Украине 18 августа в количестве 650 400 доз от Польши. Тогда же, в качестве гуманитарной помощи вакцины AstraZeneca в количестве 46 тысяч доз отправила Литва.

В министерстве уточнили, что часть вакцин будет использована для тех украинцев, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca, оставшееся количество будет распределено между регионами и в ближайшее время отправлено в центры вакцинации на местах.

Видео дня

В Минздраве напомнили, что AstraZeneca является векторной вакциной, в производстве которой использовался генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. Разработчик: шведско-британская компания AstraZeneca совместно с исследователями из Оксфордского университета.

Препарат производится в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Его название разнится в зависимости от места производства. В ведомстве отметили, что вакцина, изготовленная в Евросоюзе, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, а в Индии – Covishield. Также, чиновники подчеркнули, что данные вакцины идентичны и могут быть взаимозаменяемыми.

Известно, что AstraZeneca одобрена к экстренному применению ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для иммунизации человеку необходимо получить две дозы вакцины с интервалом от четырех до 12 недель.

Одно из преимуществ данного препарата по сравнению с уже использующимися РНК-вакцинами заключается в том, что он может храниться длительное время при температуре 2-8°C.

Ранее компания-производитель заявила, что в текущем году может произвести до трех миллиардов доз вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании исследователи заявили, что иммунный ответ через 1,5 месяца после первой прививки вакциной AstraZeneca у пожилых людей втрое выше, чем после Pfizer.