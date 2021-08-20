В Британии утвердили новый препарат для профилактики и лечения COVID-19

В Великобритании утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса (COVID-19) под названием Ronapreve. Лекарство совместно разработали компании Roche и Regeneron.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Британии сообщило, что лекарство одобрено для лечения моноклональными антителами от заболевания, вызванного коронавирусом, передает The Guardian.

В MHRA пояснили, что Ronapreve представляет собой "коктейль из антител", разработанный фармацевтическими компаниями. Препарат помогает предотвратить заражение, устраняет симптомы тяжелой инфекции COVID-19 и снижает вероятность госпитализации.

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"Это лечение станет важным дополнением к нашему арсеналу для борьбы с коронавирусной болезнью", – сообщил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Ronapreve можно принимать в виде инъекций или инфузий. В MHRA заверили, что лекарство плотно связывается с коронавирусом на "подкладке дыхательной системы и не дает ему получить доступ к клеткам дыхательной системы".

Ronapreve принадлежит к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. В MHRA подчеркнули, что препарат не предназначен для использования вместо вакцинации.

Отметим, что в июле Япония первой в мире одобрила Ronapreve. Лабораторные испытания препарата показали, что количество госпитализаций или смертность снизилось на 70%, а период симптомов уменьшился на четыре дня. Лицензии на лекарство выдали в США, Индии, Канаде, Швейцарии и Евросоюзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожать коронавирусную инфекцию в клетках человека на 70 процентов.