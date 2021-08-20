В Британии утвердили новый препарат для профилактики и лечения COVID-19
В Великобритании утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса (COVID-19) под названием Ronapreve. Лекарство совместно разработали компании Roche и Regeneron.
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Британии сообщило, что лекарство одобрено для лечения моноклональными антителами от заболевания, вызванного коронавирусом, передает The Guardian.
В MHRA пояснили, что Ronapreve представляет собой "коктейль из антител", разработанный фармацевтическими компаниями. Препарат помогает предотвратить заражение, устраняет симптомы тяжелой инфекции COVID-19 и снижает вероятность госпитализации.
"Это лечение станет важным дополнением к нашему арсеналу для борьбы с коронавирусной болезнью", – сообщил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.
Ronapreve можно принимать в виде инъекций или инфузий. В MHRA заверили, что лекарство плотно связывается с коронавирусом на "подкладке дыхательной системы и не дает ему получить доступ к клеткам дыхательной системы".
Ronapreve принадлежит к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. В MHRA подчеркнули, что препарат не предназначен для использования вместо вакцинации.
Отметим, что в июле Япония первой в мире одобрила Ronapreve. Лабораторные испытания препарата показали, что количество госпитализаций или смертность снизилось на 70%, а период симптомов уменьшился на четыре дня. Лицензии на лекарство выдали в США, Индии, Канаде, Швейцарии и Евросоюзе.
Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожать коронавирусную инфекцию в клетках человека на 70 процентов.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.