В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину против COVID-19

В Индии разрешили использование в условиях пандемии первой в мире ДНК-вакцины для человека – препарата против коронавируса ZyCoV-D от компании Cadila Healthcare. Разработчики утверждают, что эффективность после трех доз – 66%.

Для Индии это уже вторая разработанная вакцина от COVID-19. Компания планирует изготавливать до 120 миллионов доз ZyCoV-D в год, передает ВВС.

Отмечается, что ранее попытки создать ДНК-вакцину не были успешными. Они хорошо себя показали в испытаниях на животных, но не на людях.

В Cadila Healthcare заявили, что они провели крупнейшее клиническое испытание вакцины в Индии с участием 28 000 добровольцев в более чем 50 медицинских центрах.

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Препарат также впервые для Индии тестировался на людях от 12 до 18 лет. Таких добровольцев было 1000. В этой возрастной группе прививка была безопасной и "очень хорошо переносимой", сообщается в результатах исследования.

Журналисты отметили, что ключевой (третий) этап клинических испытаний ZyCoV-D был проведен на пике второй волны коронавируса в Индии. Производитель вакцины считает, что это еще раз подтвердило "эффективность укола против мутантных штаммов", в том числе Дельты.

"Я очень доволен вакциной, потому что она имеет большой потенциал", – считает профессор Шахид Джамиль, известный индийский вирусолог.

Для вакцины ZyCoV-D используются плазмиды (небольшие молекулы ДНК) или небольшие кольца ДНК, которые содержат генетическую информацию вируса.

Так иммунная система получают информацию о белковых "спайках-шипах" COVID-19, которые вирус использует для проникновения в клетки человека.

Добавим, что в Индии полностью вакцинированы уже около 13% взрослых, а 47% получили хотя бы одну прививку с начала кампании иммунизации в январе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее компания AstraZeneca заявила, что ее "коктейль антител" ZD7442 на 77% эффективен в предотвращении симптоматического заболевания у людей с высоким риском развития осложнений при коронавирусе.