В Минздраве заявили, что штамм Дельта все быстрее распространяется в Украине

В Украине начал активно распространятся штамм коронавируса Дельта. Осенью в стране ожидают новую волну заболевания.

Об этом в Facebook сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что количество новых больных в Украине COVID-19 с каждым днем возрастает. Глава Минздрава напомнил, что вакцинация является единственным способом уберечься от тяжелых последствий коронавирусной болезни.

"Если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"!" – сказал Ляшко.

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Ранее в Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм Дельта представляет наибольшую угрозу для людей, которые не получили прививку от COVID-19. Вакцинация дает защиту от нового варианта коронавируса.

Штамм Дельта впервые был обнаружен осенью 2020 года в Индии. По словам главы ВОЗ Тедроса Адганома Гебреиесуса, в июле 2021 года этот вариант коронавируса зафиксировали в 111 странах и территориях.

Ученые установили, что Дельта в 1,6 раза заразнее британского штамма. Этот вирус в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Среди симптомов наблюдается высокая температура, однако уже не так часто наблюдается потеря запаха. В некоторых случаях может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Также к симптомам прибавились боли в животе, рвота и понос.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины сказали, что штамм Дельта более заразен, чем обычный COVID-19, и отличается от него рядом симптомов.