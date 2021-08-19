В ВОЗ рассказали, для кого штамм Дельта представляет наибольшую угрозу

Штамм Дельта представляет наибольшую угрозу для людей, которые не получили прививку от COVID-19. Вакцинация дает защиту от нового варианта коронавируса.

Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения сообщила главный научный сотрудник Сумья Сваминатан. Трансляций велась на Twitter-странице ВОЗ.

Она подчеркнула, что прививки помогают предотвратить тяжелое течение коронавирусной болезни или смерть при инфицировании вариантом Дельта

"Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", – сказала Сваминатан,

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С ней согласилась эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая добавила, что в регионах, где бушует штамм Дельта больше всего подвержены заражению люди не получившую вакцину.

Ранее ученые сказали, что не знают, насколько вероятно, что вакцинированный против COVID-19 человек заразится штаммом Дельта и передаст его другому. Но предполагают, что риск мал.

В Минздраве Украины сообщили, что штамм Дельта более заразен, чем обычный COVID-19, и отличается от него рядом симптомов. Распространенными признаками являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния или вкуса при Дельте фиксируются реже.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Израиля Борис Бриль считает, что самой эффективной вакциной против штамма Дельта (индийский вариант коронавируса) является Moderna. В случае с этим препаратом даже не требуется третья доза (в отличие от Pfizer).