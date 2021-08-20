Как получить прививку от COVID-19 украинцам с оккупированных Донбасса и Крыма: ответ Минздрава

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из прививочных пунктов и центров массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины. Они не подлежат самоизоляции при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины. Получить такое приглашение можно, предварительно записавшись на прививку в одном из центров вакцинации населения или прививочных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда/выезда (КПВВ).

Перечень этих пунктов и центров здесь. Запись к ним происходит по номеру контакт-центра по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

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Во время разговора оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный прививочный пункт или центр вакцинации.

Оператор сделает запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия. Этот идентификатор необходимо будет предоставить при пересечении КПВВ.

Для записи на вторую дозу нужно повторить все предыдущие действия.

Также граждане с временно оккупированных территорий могут прививаться в этих и любых других пунктах и центрах вакцинации без получения приглашения и уникального идентификатора. В этом случае при пересечении линии разграничения они должны зарегистрироваться в приложении "Вдома", получить отрицательный ПЦР- или экспресс-тест и сняться с самоизоляции.

Пройти экспресс-тестирование можно сразу на КПВВ. Сейчас самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия с временно оккупированных территорий.

От самоизоляции также освобождаются лица, которые подтвердят получение первой дозы одобренной ВОЗ вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Это касается как бумажного, так и электронного варианта. Уже подготовлен соответствующий законопроект.