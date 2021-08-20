В Украине зафиксировано 1600 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 26 человек

По состоянию на утро пятницы, 20 августа, в Украине официально подтверждено 2 271 826 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1600 заболевших, из них 112 – дети. Госпитализировали 597 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 394 человека (+26 за сутки), выздоровели 2 200 000 (+882). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

г. Киев – 222 случая;

Винницкая область – 33 случая;

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Волынская область – 22 случая;

Днепропетровская область – 68 случаев;

Донецкая область – 108 случаев;

Житомирская область – 48 случаев;

Закарпатская область – 20 случаев;

Запорожская область – 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 71 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 70 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 109 случаев;

Полтавская область – 56 случаев;

Ривненская область – 29 случаев;

Сумская область – 46 случаев;

Тернопольская область – 56 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 68 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 79 случаев;

Черниговская область – 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Вскоре расскажут, как это будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с такими сертификатами.