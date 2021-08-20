В Украине зафиксировано 1600 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 26 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
2,8 т.
Коронавирус в Украине сегодня

По состоянию на утро пятницы, 20 августа, в Украине официально подтверждено 2 271 826 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1600 заболевших, из них 112 – дети. Госпитализировали 597 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 394 человека (+26 за сутки), выздоровели 2 200 000 (+882). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 222 случая;

  • Винницкая область – 33 случая;

Видео дня

  • Волынская область – 22 случая;

  • Днепропетровская область – 68 случаев;

  • Донецкая область – 108 случаев;

  • Житомирская область – 48 случаев;

  • Закарпатская область – 20 случаев;

  • Запорожская область – 97 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 61 случай;

  • Киевская область – 71 случай;

  • Кировоградская область – 10 случаев;

  • Луганская область – 67 случаев;

  • Львовская область – 70 случаев;

  • Николаевская область – 17 случаев;

  • Одесская область – 109 случаев;

  • Полтавская область – 56 случаев;

  • Ривненская область – 29 случаев;

  • Сумская область – 46 случаев;

  • Тернопольская область – 56 случаев;

  • Харьковская область – 86 случаев;

  • Херсонская область – 75 случаев;

  • Хмельницкая область – 68 случаев;

  • Черкасская область – 34 случая;

  • Черновицкая область – 79 случаев;

  • Черниговская область – 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 1600 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Вскоре расскажут, как это будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с такими сертификатами.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирус