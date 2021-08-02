Хроника коронавируса на 2 августа: с начала пандемии заболели почти 200 млн человек

По состоянию на понедельник, 2 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199 млн человек. За минувший день выявили 466 039 новых инфицированных, умерли еще 7 348. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 179,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 40 тыс., Иране – 32 тыс. и Индонезии – 30 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 253 269 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 951 человек, а 2 186 994 вылечились.

В Украине в Закарпатской и Хмельницкой областях превышены показатели динамики уровня госпитализаций – 93,3% и 69,4% соответственно.

В Украине со следующей недели начнут вакцинировать подростков. Врач-иммунолог рассказала, является ли препарат Pfizer безопасным для детей.

Apple удалила из своего магазина приложений AppStore программу для знакомств невакцинированных людей Unjected. В компании сообщили, что оно не соответствует правилам. В письме отмечается, что соцсеть "ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы".