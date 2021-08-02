В России после вакцинации от COVID-19 умерла семья: 13-летняя девочка осталась сиротой

В Краснодарском крае России на Кубани после вакцинации от коронавируса умерла семья. Прививки сделали препаратом ЭпиВакКорона производства новосибирского "Вектора".

Известно, что четыре человека получили прививку в один день, после чего по очереди умерли двое родителей и бабушка. Дедушку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. 13-летний ребенок погибшей пары остался сиротой, сообщает Сибкрай.ru.

По словам родственницы семьи Елены, у всех членов семьи наблюдались проблемы со здоровьем. Они страдали сахарным диабетом, у некоторых были проблемы с почками.

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Как сообщает Фонтанка.ру, умершие получили только одну прививку ЭпиВакКорона. После этого у них поднялась температура, и они были госпитализированы. Когда информацию о происшествии распространили в социальных сетях, в Министерстве здравоохранения России начали проверку, пишут РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в июле смертность от коронавирусной инфекции в России достигла абсолютного максимума. За сутки 14 числа от заболевания скончались 786 человек, что является суточным рекордом.