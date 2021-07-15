Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Смертность от коронавирусной инфекции в России достигла абсолютного максимума. Так, за последние сутки от коронавируса скончались 786 человек, что является суточным рекордом.

Наибольшее число смертей, вызванных коронавирусом, зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге – 109 и 102 соответственно, сообщил Интерфакс. При этом суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 293 случая.

В тройку лидеров по распространения болезни также вошли: Нижегородская область – 528 новых случаев, Свердловская область – 484 случая, Красноярский край – 468 случаев инфицирования.

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Издание также отметило, что за сутки в России полностью выздоровели 21 493 пациента.

Всего на сегодняшний день в России выявлено более 5,85 млн случаев инфицирования в 85 регионах, 145 278 летальных исходов.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.

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