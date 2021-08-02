В Украине карантинные ограничения могут ослабить для вакцинированных от COVID-19. Эксклюзивные подробности
В Украине ослабить карантин могут для тех, кто получил прививку от коронавируса. Пересматривать нормы планируют в случае изменения эпидемиологической ситуации.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, главной целью Минздрава остается вакцинация как можно большего количества населения.
"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", – сказал Кузин.
По его словам, сейчас карантинные нормы не пересматриваются. Он в очередной раз подчеркнул о необходимости придерживаться основных противоэпидемических мероприятий: носить маски, следить за социальной дистанцией, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей.
Добавим, что в Украине, по состоянию на 1 августа, первой дозой вакцинировано 3 599 167 человек, а две дозы прививки получили 2 033 616 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL :
По состоянию на понедельник, 2 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199 млн человек. За минувший день обнаружили 466 039 новых инфицированных, умерли еще 7348. Всего от болезни умерли более 4,2 млн пациентов.
В Закарпатской и Хмельницкой областях Украины превышены показатели динамики уровня госпитализаций – 93,3% и 69,4% соответственно. А в столице 1 августа зарегистрировали 62 новых случая COVID-19.
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