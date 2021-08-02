У женщины с лимфомой обнаружили 40 мутаций коронавируса: она болела COVID-19 318 дней

Российские ученые выявили у пациентки с неходжкинской B-клеточной лимфомой (злокачественной опухолью лимфатической системы) 40 мутаций у коронавируса, который находился в ее организме 318 дней. Это может быть связано с сильно ослабленным иммунитетом.

Так, специалисты под руководством Георгия Базыкина из Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации имени Харкевича, выяснили, что из-за опухоли у пациентки нормально функционировали только T-лимфоциты, поэтому 12 из обнаруженных мутаций помогали вирусу обходить именно T-клеточный иммунный ответ. Препринт статьи опубликован на сайте препринтов Research Square.

Как отмечают специалисты, коронавирус может мутировать в одном человеке, если находится в его организме долгое время, например, при ослабленном иммунитете. В дальнейшем это может снизить эффективности вакцины от коронавируса.

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Дело в том, что некоторые из этих мутаций направлены на упрощенное проникновение в клетку, ускользание от антител или снижение распознавания клетками иммунитета.

ускользать

Так, у пациентки, необычный случай которой описали ученые, коронавирус диагностировали 17 апреля 2020 года. В течении 318 дней она также получала и негативные тесты на инфекцию, они чередовались с позитивными. Дважды у нее развивалась пневмония, а также она проходила несколько курсов химиотерапии.

В общей сложности вирус у пациентки приобрел 40 мутаций, 34 из которых произошли в конце наблюдений. Из них 12 препятствовали распознаванию и нейтрализации коронавируса T клетками.

В плазме медики не обнаружили зрелые B лимфоциты, нашли небольшое количество антител IgG, но только в одном из образцов. Также они констатировали сильный T-клеточный ответ на COVID-19.

Как полагают ученые, все дело может быть в том, что коронавирус мутировал у этой пациентки направленно. Возможно, это произошло для того, чтобы избежать T-клеточного иммунитета, поскольку из-за опухоли другие виды иммунитета у женщины были ослаблены.

Как сообщал OBOZREVATEL, у индийского штамма коронавируса, которому дали название Delta, обнаружили две мутации. Наибольшую обеспокоенность у медиков и ученых теперь вызывает вариант Delta Plus, который зафиксирован уже в 10 странах мира.