Украинцам придется каждый год вакцинироваться от коронавируса, – ​Богомолец

Прививку от коронавируса придется делать раз в год. Так же, как и в случае с ежегодной прививкой от сезонного гриппа.

Осенью следует ожидать новый всплеск заболеваемости COVID-19, в частности, из-за Дельта-штамма. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Отвечая на вопрос, когда украинцам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, нужно будет делать повторную прививку, медик сказала: "Через год. COVID -19 точно перейдет в статус сезонного гриппа".

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"Каждый год были люди, которые вакцинировались от гриппа, будет абсолютно такая же ситуация. Сезон, когда большие скопления людей, когда холодно, когда осень-зима, когда кто-то шмыгает в трамвае, троллейбусе, когда люди меньше ходят пешком, когда слабая иммунная система – в это время вирусы имеют максимальную возможность находить человека для того, чтобы реплицироваться и продолжать свой род и свою эволюцию", – объяснила врач.

Она заверила, что новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине неизбежна. В частности, из-за нового штамма Дельта, который украинцы привезут из зарубежных отпусков, а также потому, что ни вакцинация, ни перенесенное заболевание не дает гарантии от заражения.

"Вакцинация не является гарантией того, что человек не заболеет. Вакцинированные могут болеть, но болеть будут не настолько тяжело, как болеют не вакцинированные. Потому что наше реагирование напрямую зависит от иммунной системы, от ее силы, от сопутствующих болезней. У людей, которые переболели в первую волну, заканчивается естественной иммунитет. На осень будет большое количество людей, которое будет болеть по второму кругу", – предупредила Богомолец.

В то же время медик отметила, что в этом году украинцы лучше подготовлены к новой волне, чем год назад. "По сравнению с прошлым годом мы морально значительно лучше готовы к очередному обострению. Потому что все уже поняли, что следует делать, а чего лучше не делать".

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин предупредил, что в Украине может повториться российский сценарий распространения Дельта-штамма коронавируса. Чтобы избежать этого, он призвал срочно ускорить темпы вакцинации групп риска.