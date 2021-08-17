Хроника коронавируса на 17 августа: заболели более 500 тысяч человек за сутки
По состоянию на вторник, 17 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 208,6 млн человек. За минувший день выявили 520 405 новых инфицированных, умерли еще 7611. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели более 187 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 103 тыс., Иране – 41 тыс. и Великобритании – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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