Хроника коронавируса на 17 августа: заболели более 500 тысяч человек за сутки

По состоянию на вторник, 17 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 208,6 млн человек. За минувший день выявили 520 405 новых инфицированных, умерли еще 7611. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 187 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 103 тыс., Иране – 41 тыс. и Великобритании – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 265 912 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 255 заболевших умерли, а 2 196 827 пациентов вылечились.

Министерство здравоохранения Украины официально разрешило комбинировать м-РНК вакцины и колоть их в последовательности Pfizer/Moderna или Moderna/Pfither .

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что страна может находится перед пиком заболеваемости.