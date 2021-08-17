В Украине зафиксировали почти 900 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 17 августа, в Украине официально подтверждено 2 267 219 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 890 заболевших, из них 81 – дети. Госпитализировали 379 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 296 человек (+27 за сутки), выздоровели 2 197 508 (+433). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

г. Киев – 127 случаев;

Винницкая область – 7 случаев;

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Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 49 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 74 случая;

Ивано-Франковская область – 24 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 68 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ривненская область – 21 случай;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 12 случаев;

Хмельницкая область – 43 случая;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса могут бесплатно получить билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.