В Украине зафиксировали почти 900 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро вторника, 17 августа, в Украине официально подтверждено 2 267 219 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 890 заболевших, из них 81 – дети. Госпитализировали 379 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 296 человек (+27 за сутки), выздоровели 2 197 508 (+433). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 127 случаев;
Винницкая область – 7 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 49 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 12 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 74 случая;
Ивано-Франковская область – 24 случая;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 68 случаев;
Львовская область – 49 случаев;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 111 случаев;
Полтавская область – 10 случаев;
Ривненская область – 21 случай;
Сумская область – 28 случаев;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 86 случаев;
Херсонская область – 12 случаев;
Хмельницкая область – 43 случая;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса могут бесплатно получить билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.
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