В Украине зафиксировали почти 900 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

По состоянию на утро вторника, 17 августа, в Украине официально подтверждено 2 267 219 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 890 заболевших, из них 81 – дети. Госпитализировали 379 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 296 человек (+27 за сутки), выздоровели 2 197 508 (+433). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 127 случаев;

  • Винницкая область – 7 случаев;

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  • Волынская область – 6 случаев;

  • Днепропетровская область – 49 случаев;

  • Донецкая область – 16 случаев;

  • Житомирская область – 12 случаев;

  • Закарпатская область – 22 случая;

  • Запорожская область – 74 случая;

  • Ивано-Франковская область – 24 случая;

  • Киевская область – 48 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 68 случаев;

  • Львовская область – 49 случаев;

  • Николаевская область – 16 случаев;

  • Одесская область – 111 случаев;

  • Полтавская область – 10 случаев;

  • Ривненская область – 21 случай;

  • Сумская область – 28 случаев;

  • Тернопольская область – 6 случаев;

  • Харьковская область – 86 случаев;

  • Херсонская область – 12 случаев;

  • Хмельницкая область – 43 случая;

  • Черкасская область – 13 случаев;

  • Черновицкая область – 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки в Украине заболели 890 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса могут бесплатно получить билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.

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