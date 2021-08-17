В Британии разрешили колоть еще одну вакцину от COVID-19 детям

В Великобритании разрешили вакцинацию от коронавируса детей возрастом от 12 до 17 лет препаратом Spikevax от компании Moderna. Его уже одобрило Агентство по контролю за лекарственными средствами (MHRA).

Об этом 17 августа сообщается на сайте британского правительства. Таким образом вакцину признали безопасной и эффективной для данной возрастной группы.

Глава MHRA Джун Рейн отметила, что теперь препарат одобрен и может применяться для детей возрастом от 12 до 17 лет.

В сообщении уточняется, что большинство побочных эффектов у этой возрастной категории сопоставимы с данными, полученным во время вакцинации совершеннолетней молодежи. Речь идет об усталости или воспалении в месте укола.

Видео дня

Ранее, в июне, регулятор разрешил вакцинировать детей препаратами Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также начали вакцинировать от коронавируса детей возрастом от 12 до 17 лет. В нашей стране для этого применяют препарат Pfizer.