Более 80% умерших от COVID-19 украинцев старше 60 лет – Минздрав

С начала пандемии коронавируса в Украине скончались 53,2 тысячи человек. Из них более 80% – люди старше 60 лет.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. В ведомстве также уточнили, сколько летальных случаев припадало на определенную возрастную категорию.

Так, среди умерших часть людей в возрасте от 60 до 69 лет составляет 29%, а остальные 52% – это граждане старше 70 лет.

В Минздраве напомнили, что лучшим способом защитить себя является вакцинация, уточнив, что прививки делают бесплатно и добровольно.

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"Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%", – сказано в сообщении.

Напомним, что утром 17 августа в Украине было зафиксировано 890 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество с начала пандемии таким образом достигло 2 267 219. Также еще 27 человек скончались (всего с начала пандемии уже 53 296).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса со среды, 18 августа, по понедельник, 23 августа, смогут получить бесплатный билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский" 24 числа.