Хроника коронавируса на 1 октября: за сутки заболели почти 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 1 октября: за сутки заболели почти 500 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 1 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234,5 млн человек. За минувший день выявили 487 191 новых инфицированных, умерли еще 7 800. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 211,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (113 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

  • В Украине не планируют обязать медиков вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тем, что среди них уже более 80% получили прививку, заявил министр Ляшко.

Главное за 1 октября:

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