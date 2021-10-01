Хроника коронавируса на 1 октября: за сутки заболели почти 500 тысяч человек
По состоянию на пятницу, 1 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234,5 млн человек. За минувший день выявили 487 191 новых инфицированных, умерли еще 7 800. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 211,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (113 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.
В Украине не планируют обязать медиков вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тем, что среди них уже более 80% получили прививку, заявил министр Ляшко.
Главное за 1 октября:
В Украине с начала 2021 года было открыто 350 уголовных производств из-за подделок COVID-документов.
Ученые заявили о безопасности и эффективности одновременных прививок сразу от двух инфекций: гриппа и COVID-19. Препараты Pfizer и AstraZeneca показали себя хорошо, заявили эксперты.
В Молдове трудоустроенные граждане получат два оплачиваемых выходных, чтобы вакцинироваться.
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