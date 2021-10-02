Украинцы, инфицировавшись коронавирусом, очень часто занимаются самолечением, принимая лекарства по совету знакомых, а не врача. Самая большая ошибка – лечиться от COVID-19 антибиотиками.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова. Она призвала украинцев отказаться от самолечения и срочно обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Так, кoмментируя инфoрмацию о том, что в Украине резкo вырoсла cмертность от СOVID-19, экcперт cказала, что мнoгие украинцы пытаютcя лечиться cами и пренебрегают пoмощью врачей.

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"Все, кто нас смотрит, пожалуйста, перестаньте делать глупости, забудьте слово антибиотики, пока для этого не будет серьезных оснований. Забудьте историю о том, что "мне друзья переслали, как их лечить, и я пошел, купил и начал лечить. .. ". Пожалуйста, найдите себе срочно хорошего врача, перестаньте делать глупости, потому что так можно себя убить просто только этим", — сказала Булавинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Булавинова призвала украинский вакцинироваться от коронавируса, объяснив риски для невакцинированных, особенно для людей 65 и беременных.