Кличко: в больницах Киева 99% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированы

В больницах Киева на сегодняшний день находится 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Больше 99% из них – невакцинированы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что все пациенты попадают в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В наших больницах находится 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Это люди, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Они все под кислородом. Больше 99% из них – невакцинированы", – сказал он.

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Городской глава пояснил, что ситуация в Киеве крайне сложная, потому что распространение COVID-19 здесь выше, чем в других регионах.

"Мы не хотим, чтобы вернулось то страшное время, как в начале года, когда я ежедневно отчитывался о более 50 погибших в сутки", – добавил Кличко, призвал граждан вакцинироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине официально было подтверждено 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заразились 12 034 человека.