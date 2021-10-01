Кличко: в больницах Киева 99% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированы
В больницах Киева на сегодняшний день находится 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Больше 99% из них – невакцинированы.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что все пациенты попадают в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В наших больницах находится 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Это люди, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Они все под кислородом. Больше 99% из них – невакцинированы", – сказал он.
Городской глава пояснил, что ситуация в Киеве крайне сложная, потому что распространение COVID-19 здесь выше, чем в других регионах.
"Мы не хотим, чтобы вернулось то страшное время, как в начале года, когда я ежедневно отчитывался о более 50 погибших в сутки", – добавил Кличко, призвал граждан вакцинироваться.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине официально было подтверждено 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заразились 12 034 человека.
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