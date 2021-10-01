В Украине свыше 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 172 человека
По состоянию на утро пятницы, 1 октября, в Украине официально подтверждено 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 12 034 заболевших, из них 1 059 – дети. Госпитализировали 2 637 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 56 446 человек (+172 за сутки), выздоровели 2 258 455 (+3 264). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с начала 2021 года было открыто 350 уголовных производств из-за подделок COVID-документов. Речь идет о ПЦР-тестах, международных свидетельств и сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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