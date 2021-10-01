В Украине с начала года открыли 350 дел из-за подделки COVID-документов
В Украине с начала 2021 года было открыто 350 уголовных производств из-за подделок COVID-документов. Речь идет о ПЦР-тестах, международных свидетельств и сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Отмечается также, что в случае внесения неправдивых данных в электронную систему здравоохранения максимальное наказание – шесть лет тюрьмы.
Кроме того, ответственность предусмотрена для тех, кто использует поддельные документы.
В ведомстве призвали украинцев, которым что-либо известно о случаях подделок, обращаться в МВД, Нацполицию, СБУ или контакт-центр Минздрава.
Напомним, что Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 поддельных COVID-сертификатов. Выявить их удалось во время 300 тысяч проверок с помощью программы SafeBorder.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Буковине разоблачили схему по продаже поддельных COVID-документов. Организовали ее трое жителей Черновицкой области.
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