В Украине с начала года открыли 350 дел из-за подделки COVID-документов

В Украине с начала 2021 года было открыто 350 уголовных производств из-за подделок COVID-документов. Речь идет о ПЦР-тестах, международных свидетельств и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Отмечается также, что в случае внесения неправдивых данных в электронную систему здравоохранения максимальное наказание – шесть лет тюрьмы.

Кроме того, ответственность предусмотрена для тех, кто использует поддельные документы.

В ведомстве призвали украинцев, которым что-либо известно о случаях подделок, обращаться в МВД, Нацполицию, СБУ или контакт-центр Минздрава.

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Напомним, что Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 поддельных COVID-сертификатов. Выявить их удалось во время 300 тысяч проверок с помощью программы SafeBorder.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Буковине разоблачили схему по продаже поддельных COVID-документов. Организовали ее трое жителей Черновицкой области.