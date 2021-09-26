Украинские пограничники заявили о сотнях фейковых COVID-сертификатов

В течение месяца украинские пограничники обнаружили более 500 поддельных COVID-сертификатов. Они были выявлены с помощью 300 тысяч проверок программы прогрSafeBorder.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ". Он уточнил, что фейковые документы были обнаружены с 21 августа по 21 сентября.

По словам Демченко, пограничники проверяли документ у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Он рассказал, что программное обеспечение обнаружило 575 недействительных COVID-сертификатов из 290 тысяч. Это составляет менее 0,2 процента.

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Представитель Госпогранслужбы добавил, что часть документов имела явные признаки подделки. В таких случаях информацию о правонарушениях передавали правоохранителям. Остальных владельцев сертификатов, которые не прошли проверку, были отправлены на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на воскресенье, 26 сентября, пять областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина. К ним добавилась Кировоградская область.