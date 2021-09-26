Еще одна область Украины стала "оранжевой": Минздрав обновил зоны карантина

По состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, пять областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина. К ним добавилась Кировоградская область.

Так, в регионе наблюдается рост количества госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в больницу попали 64,5% из всех новых зараженных, что не соответствует норме 50% и меньше.

Во всех остальных регионах показатели соответствуют "желтому" уровню. Отметим, что вчера, 25 сентября, к "оранжевому" уровню эпидемической опасности относили всего четыре региона: Днепропетровскую, Донецкую, Тернопольскую и Черкасскую области. В них превышен уровень динамики госпитализаций пациентов с COVID-19, а также уровень заболеваемости коронавирусом. Максимально допустимое значение – 75 человек на 100 тысяч населения.

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Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтверждено 4 647 новых случаев заражения коронавирусом. Более 400 инфицированных – дети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нынешняя волна заболеваемости COVID-19 может побить рекорды весенней вспышки. Это объяснимо низкими темпами вакцинации населения.