В Украине за сутки более 4,6 тысяч новых больных COVID-19, умерли 69 пациентов

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки более 4,6 тысяч новых больных COVID-19, умерли 69 пациентов

В Украине за минувшие сутки, 25 сентября, COVID-19 заболели 4 647 человек. С начала пандемии официально подтверждено 2 392 397 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых инфицированных 448 детей и 57 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 626 человек (+69 за сутки), а победить болезнь смогли 2 244 192 (+983 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В больницы течение прошлого дня попали 2 325 пациентов с коронавирусом.

За сутки в стране протестировано:

  • методом ПЦР – 23 665 человек;

  • методом ИФА – 5 291 человек;

  • экспресс-тестами – 21 065 человек.

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания подтверждено в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

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Количество выявленных заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 226 случаев;

  • Винницкая область – 103 случая;

  • Волынская область – 99 случаев;

  • Днепропетровская область – 506 случаев;

  • Донецкая область – 156 случаев;

  • Житомирская область – 197 случаев;

  • Закарпатская область – 16 случаев;

  • Запорожская область – 202 случая;

  • Ивано-Франковская область – 144 случая;

  • Киевская область – 132 случая;

  • Кировоградская область – 35 случаев;

  • Луганская область – 91 случай;

  • Львовская область – 226 случаев;

  • Николаевская область – 105 случаев;

  • Одесская область – 331 случай;

  • Полтавская область – 43 случая;

  • Ривненская область – 125 случаев;

  • Сумская область – 178 случаев;

  • Тернопольская область – 234 случая;

  • Харьковская область – 611 случаев;

  • Херсонская область – 222 случая;

  • Хмельницкая область – 217 случаев;

  • Черкасская область – 74 случая;

  • Черновицкая область – 253 случая;

  • Черниговская область – 121 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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