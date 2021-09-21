СБУ разоблачила масштабную схему подделки COVID-сертификатов для трудоустройства за границей. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Поддельные COVID-документы

На Буковине разоблачили незаконный "бизнес" по продаже поддельных документов – COVID-сертификатов, негативных результатов ПЦР-тестов, справок от "работодателей" и проч., – необходимых для пересечения границы в условиях пандемии. Схему организовали трое жителей Черновицкой области.

Канал незаконного трудоустройства перекрыла Служба безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства 21 сентября. Как выяснили правоохранители, преступная группа работала с весны 2021 года. Дельцы специально для этого снимали помещение офиса, а клиентов подыскивали с помощью компаний-перевозчиков.

Чтобы заказчики "услуг" смогли выехать за границу, злоумышленники изготавливали поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции, свидетельства о вакцинации международного образца, договора с иностранными работодателями. Последние "документы" использовались для въезда в "закрытые" из-за коронавируса страны, которые разрешали пересекать свою границу только трудоустроенным у них иностранцам.

Видео дня

Работала "фирма" с гражданами как Украины, так и других государств. Последним, в частности, предоставляли результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы.

"Документы" злоумышленники подделывали довольно быстро и установили расценки от 200 (ПЦР-тест) до 3000 гривен (полный "пакет"). При этом для иностранцев все необходимые справки стоили 1000 гривен.

Очевидно, клиентов у делков было достаточно. Так, СБУ сообщила, что чистый доход нарушителей в месяц составлял около полумиллиона гривен.

Злоумышленники арендовали офис

Силовики провели обыски в офисе "фирмы" и в домах участников незаконной схемы. Было изъято:

  • спецоборудование для изготовления и подделки документов;

  • компьютеры;

  • поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и ведомств (к примеру, коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей);

  • готовые бланки, оборудование для нанесения голограмм.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. Личности фигурантов установлены, в скором времени им должны объявить подозрения.

Операцию провели при участии СБУ
Правоохранители провели обыски
Бланк "документа"
Печати, которые использовали участники преступной группы

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила жителей Волынской, Львовской и Черновицкой областей, устроивших продажу в Украине фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 через интернет. Один такой "документ" (международного образца) можно было купить у злоумышленников за 1600 гривен.

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