СБУ разоблачила масштабную схему подделки COVID-сертификатов для трудоустройства за границей. Фото

На Буковине разоблачили незаконный "бизнес" по продаже поддельных документов – COVID-сертификатов, негативных результатов ПЦР-тестов, справок от "работодателей" и проч., – необходимых для пересечения границы в условиях пандемии. Схему организовали трое жителей Черновицкой области.

Канал незаконного трудоустройства перекрыла Служба безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства 21 сентября. Как выяснили правоохранители, преступная группа работала с весны 2021 года. Дельцы специально для этого снимали помещение офиса, а клиентов подыскивали с помощью компаний-перевозчиков.

Чтобы заказчики "услуг" смогли выехать за границу, злоумышленники изготавливали поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции, свидетельства о вакцинации международного образца, договора с иностранными работодателями. Последние "документы" использовались для въезда в "закрытые" из-за коронавируса страны, которые разрешали пересекать свою границу только трудоустроенным у них иностранцам.

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Работала "фирма" с гражданами как Украины, так и других государств. Последним, в частности, предоставляли результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы.

"Документы" злоумышленники подделывали довольно быстро и установили расценки от 200 (ПЦР-тест) до 3000 гривен (полный "пакет"). При этом для иностранцев все необходимые справки стоили 1000 гривен.

Очевидно, клиентов у делков было достаточно. Так, СБУ сообщила, что чистый доход нарушителей в месяц составлял около полумиллиона гривен.

Силовики провели обыски в офисе "фирмы" и в домах участников незаконной схемы. Было изъято:

спецоборудование для изготовления и подделки документов;

компьютеры;

поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и ведомств (к примеру, коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей);

готовые бланки, оборудование для нанесения голограмм.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. Личности фигурантов установлены, в скором времени им должны объявить подозрения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила жителей Волынской, Львовской и Черновицкой областей, устроивших продажу в Украине фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 через интернет. Один такой "документ" (международного образца) можно было купить у злоумышленников за 1600 гривен.