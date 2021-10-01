Ученые подтвердили эффективность одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Ученые заявили о безопасности и эффективности одновременных прививок сразу от двух инфекций: гриппа и COVID-19. Препараты Pfizer и AstraZeneca показали себя хорошо, рассказали эксперты.

Соответствующее исследование провели британские ученые в 12 национальных медцентрах в Англии и Уэльсе. Было установлено: некоторые люди после такого способа иммунизации испытывали больше побочных эффектов, от легких до умеренных, передает The Guardian.

Наиболее частые симптомы включали боль в месте инъекции, временную усталость, головную или мышечную боли.

Анализы крови добровольцев показали, что отрицательного воздействия на иммунный ответ на обе вакцины не было.

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При этом препарат для иммунизации от гриппа FluBlok (от компании Sanofi) оказался более эффективным при применении вместе с уколом Pfizer, чем AstraZeneca.

Добавим: в ходе этих испытаний 679 человек получили вторую прививку Pfizer или AstraZeneca в одну руку, а затем одну из трех вакцин против гриппа в другую.

Научный сотрудник исследования доктор Раека Лазарус, консультант по инфекционным заболеваниям и микробиологии в нескольких университетских больницах Британии, назвала результаты работы "действительно позитивными".

Она отметила: вероятно, люди смогут прививаться сразу от двух болезней, чтобы уменьшить количество контактов.

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