Время пришло: кому нужно делать прививку от гриппа, почему это важно и как совмещать с вакцинацией против COVID-19

Количество больных COVID-19 в Украине растет каждый день – за последние сутки было выявлено более девяти тысяч новых случаев. Но не только коронавирус угрожает здоровью украинцев. С приходом холодов в стране начинает циркулировать грипп – пик заболеваемости может произойти уже в октябре-ноябре, считают в Центре общественного здоровья.

Нужно ли прививаться, как получить вакцину и можно ли совмещать с COVID-препаратом – рассказывает OBOZREVATEL.

По прогнозам Министерства здравоохранения, в нашей стране ожидается циркуляция четырех штаммов: A/Victoria (H1N1), A/Cambodia (H3N2), В/Washington и B/Phuket.

В этом эпидемическом сезоне в Украине будут три вакцины разных производителей: корейского "Джиси флю", французского "Ваксигрип" и нидерландского "Инфлювак".

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Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в прошлом году у многих больных гриппом болезнь проходила тяжело, а некоторые столкнулись с отдаленными последствиями. Поэтому с июня ведомство начало переговоры по передаче Украине вакцины за счет гуманитарной помощи. В аптеки планируют поставить около миллиона доз.

Также санврач анонсировал препарат против гриппа украинского производства. Но его появление запланировано на первое полугодие следующего года.

"Украинские фармацевтические производители ведут переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", – сказал чиновник.

С 20 сентября вакцины находятся на контроле в Гослекслужбе. Процесс проверки может длиться около двух недель. После этого вакцина появится в аптеках и медицинских учреждениях.

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным — ее нет в национальном календаре профилактических прививок, поэтому препарат придется покупать за свой счет в аптеках. Также есть возможность прививаться в частных больницах, где закупают вакцину самостоятельно.

В Минздраве отметили, что вакцинироваться лучше до начала циркуляции вирусов гриппа – в сентябре-октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Однако прививки можно делать и позже, даже если в регионе зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Ведомство также напоминает, что вакцинация от гриппа безопасна.

Кузин ранее заявлял, что укол вакцины против гриппа можно делать в период между первой и второй дозами препарата против COVID-19. Однако важно, чтобы в разнице получалось указанные две недели. Но заранее все равно стоит проконсультироваться по поводу графика прививок со своим семейным врачом.

Желательно всем. Но противовирусная прививка точно необходима таким социальным группам граждан:

медработникам;

беременным на любом сроке вынашивания ребенка;

людям в возрасте от 65 лет;

учителям, сотрудникам коммунальных служб и других профессий, которые предусматривают коммуникацию с широким кругом людей;

тем, у кого наблюдаются хронические заболевания.

"В прошлом сезоне гриппа практически не было. Но вирусы – непредсказуемые организмы, поэтому неизвестно, что будет. Что касается дождей и холодов, то они всегда способствуют заболеваемости. Люди начнут больше находиться в помещении и контактировать, а это условия для передачи коронавируса в первую очередь, и всех других вирусов тоже. Поэтому вспышка и подъем будет точно. Лицам из группы риска я советовал бы вакцинироваться не только от COVID-19, а и от гриппа", – сказал OBOZREVATEL врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев.

Также врачи считают, что в вакцинации от гриппа нуждаются те, кто тяжело перенес коронавирусную болезнь. "Действительно ужасно, когда человек переболел чем-то одним, а потом заболел чем-то другим. Если человек болеет двумя вирусами одновременно, это как каша и компот, они сами будут себя истреблять. Но ослабленной, поврежденной иммунной и дыхательной системе человека вторую инфекцию будет перенести тяжело", – подчеркнул врач-иммунолог Борис Донской.

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