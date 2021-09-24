В Украине свыше 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 140 человек

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября, в Украине официально подтверждено 2 379 483 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9058 заболевших, из них 849 – дети. Госпитализировали 2060 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 424 человека (+140 за сутки), выздоровели 2 240 388 (+2415). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

г. Киев – 465 случаев;

Винницкая область – 147 случаев;

Видео дня

Волынская область – 184 случая;

Днепропетровская область – 889 случаев;

Донецкая область – 602 случая;

Житомирская область – 223 случая;

Закарпатская область – 73 случая;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 200 случаев;

Киевская область – 409 случаев;

Кировоградская область – 38 случаев;

Луганская область – 291 случай;

Львовская область – 715 случаев;

Николаевская область – 205 случаев;

Одесская область – 622 случая;

Полтавская область – 153 случая;

Ривненская область – 259 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 301 случай;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 330 случаев;

Хмельницкая область – 343 случая;

Черкасская область – 310 случаев;

Черновицкая область – 406 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 153 628 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы – 56 642 человека. С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 979 985 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что карантин можно будет снять в стране весной. В то же время, для этого необходимо выполнить главное условие.