В Украине свыше 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 140 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября, в Украине официально подтверждено 2 379 483 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9058 заболевших, из них 849 – дети. Госпитализировали 2060 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 424 человека (+140 за сутки), выздоровели 2 240 388 (+2415). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 465 случаев;

  • Винницкая область – 147 случаев;

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  • Волынская область – 184 случая;

  • Днепропетровская область – 889 случаев;

  • Донецкая область – 602 случая;

  • Житомирская область – 223 случая;

  • Закарпатская область – 73 случая;

  • Запорожская область – 431 случай;

  • Ивано-Франковская область – 200 случаев;

  • Киевская область – 409 случаев;

  • Кировоградская область – 38 случаев;

  • Луганская область – 291 случай;

  • Львовская область – 715 случаев;

  • Николаевская область – 205 случаев;

  • Одесская область – 622 случая;

  • Полтавская область – 153 случая;

  • Ривненская область – 259 случаев;

  • Сумская область – 297 случаев;

  • Тернопольская область – 301 случай;

  • Харьковская область – 948 случаев;

  • Херсонская область – 330 случаев;

  • Хмельницкая область – 343 случая;

  • Черкасская область – 310 случаев;

  • Черновицкая область – 406 случаев;

  • Черниговская область – 217 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более 9 тысяч человек.

За минувшие сутки 153 628 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы – 56 642 человека. С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 979 985 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что карантин можно будет снять в стране весной. В то же время, для этого необходимо выполнить главное условие.

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