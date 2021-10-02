В Австралии отменят самые жестокие COVID-запреты: когда откроют границы

Австралия решила открыть границы и отменить запрет на выезд из страны, который действует с марта 2020 года. Власти заявили об ослаблении карантина с ноября на фоне относительного спада заболеваемости COVID-19.

Как пишет ВВС, действующие в стране правила являются одними из самых строгих в мире. "Пришло время вернуть австралийцам их прежнюю жизнь", – прокомментировал событие премьер-министр Скотт Моррисон на брифинге в пятницу, 1 октября.

Он уточнил: люди получат право путешествовать за границу, когда уровень вакцинации в их штате достигнет 80%.

В настоящее время покинуть Австралию можно только по исключительным причинам, к примеру – неотложная работа или посещение умирающего родственника.

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Въезд для граждан был частично разрешен, но существуют жесткие ограничения на количество прибывших.

Пока власти Австралии не планируют пускать в страну иностранцев, но уверяют, что активно работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

После прибытия в страну сейчас действует обязательный 14-дневный карантин, который нужно пройти в отеле и который является платным (2100 долларов США).

После вступления в силу новых правил самоизоляция будет заменена на семидневный домашний карантин – но только для вакцинированных австралийцев или людей с правом на жительство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 18 сентября в австралийском Мельбурне (столица штата Виктория) люди вышли на митинги против локдауна. В ходе акции протеста произошли противостояния с правоохранителями. Пострадали 10 полицейских, шесть из них были госпитализированы.