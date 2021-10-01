Человек умирает от COVID-19, находясь в сознании: эксперт призвала украинцев вакцинироваться
Люди умирают от коронавируса в страшных муках – они задыхаются, чаще всего, находясь при этом в сознании. Поэтому украинцы должны взять ответственность за себя, а особенно за своих близких – тех, кому за 65, а также за беременных, и помочь им пройти вакцинацию.
Об этом в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера" 1 октября рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова. Она призвала украинцев как можно быстрее сделать прививку от COVID-19.
"Люди должны взять ответственность за себя и особенно за своих близких из группы риска, а именно за людей старше 65 лет, и особенно за беременных женщин. Потому что люди погибают от ковида, они просто задыхаются и чаще всего в сознании. Это первое, чего люди, по-моему, не очень понимают, несмотря на то, что многие погибли в Украине от коронавируса.
Второе. Надеяться на то, что тебя спасут, не стоит, потому что реанимация не резиновая и ее не построят, пока там 1-2 недели лежат очень тяжелые пациенты. Поэтому мы очень просим всех, у кого есть родные 65+, взять и повести их на вакцинацию прямо сейчас", – обратилась к украинцам эксперт.
Булавинова также призвала врачей проводить беседы и консультации с людьми и объяснять необходимость прививки. На замечание ведущего, что не все медики поддерживают вакцинацию, эксперт назвала это национальной трагедией.
"Это национальная трагедия, когда акушер отговаривает беременную женщину вакцинироваться от ковида и говорит о вреде. Это самая большая проблема", — подчеркнула она.
По словам Булавиновой, те, кто надеются на большое количество антител в своем организме после перенесенного заболевания и не идут вакцинироваться, рискуют заболеть повторно.
"К большому сожалению ковидом можно заболеть повторно. Это настолько неприятное заболевание, которое имеет аутоиммунный характер с воздействием на все органы и системы, что от повторного инфицирования коронавирусом ничего хорошего не будет. Кроме того, никто не знает, какой защитный титр антител", – объяснила Булавинова.
Она отметила, что страх вакцинироваться с антителами и мифы о них ходят только в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
Иммунитет базируется не только на антителах, поэтому нужно всем перестать их мерить, отметила эксперт. Она подчеркнула, что все вакцины против коронавируса - инактивированные, они супербезопасны.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине официально было подтверждено 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заразились 12 034 человека.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.