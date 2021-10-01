Человек умирает от COVID-19, находясь в сознании: эксперт призвала украинцев вакцинироваться

Люди умирают от коронавируса в страшных муках – они задыхаются, чаще всего, находясь при этом в сознании. Поэтому украинцы должны взять ответственность за себя, а особенно за своих близких – тех, кому за 65, а также за беременных, и помочь им пройти вакцинацию.

Об этом в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера" 1 октября рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова. Она призвала украинцев как можно быстрее сделать прививку от COVID-19.

"Люди должны взять ответственность за себя и особенно за своих близких из группы риска, а именно за людей старше 65 лет, и особенно за беременных женщин. Потому что люди погибают от ковида, они просто задыхаются и чаще всего в сознании. Это первое, чего люди, по-моему, не очень понимают, несмотря на то, что многие погибли в Украине от коронавируса.

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Второе. Надеяться на то, что тебя спасут, не стоит, потому что реанимация не резиновая и ее не построят, пока там 1-2 недели лежат очень тяжелые пациенты. Поэтому мы очень просим всех, у кого есть родные 65+, взять и повести их на вакцинацию прямо сейчас", – обратилась к украинцам эксперт.

Булавинова также призвала врачей проводить беседы и консультации с людьми и объяснять необходимость прививки. На замечание ведущего, что не все медики поддерживают вакцинацию, эксперт назвала это национальной трагедией.

"Это национальная трагедия, когда акушер отговаривает беременную женщину вакцинироваться от ковида и говорит о вреде. Это самая большая проблема", — подчеркнула она.

По словам Булавиновой, те, кто надеются на большое количество антител в своем организме после перенесенного заболевания и не идут вакцинироваться, рискуют заболеть повторно.

"К большому сожалению ковидом можно заболеть повторно. Это настолько неприятное заболевание, которое имеет аутоиммунный характер с воздействием на все органы и системы, что от повторного инфицирования коронавирусом ничего хорошего не будет. Кроме того, никто не знает, какой защитный титр антител", – объяснила Булавинова.

Она отметила, что страх вакцинироваться с антителами и мифы о них ходят только в странах бывшего СССР и Восточной Европы.

Иммунитет базируется не только на антителах, поэтому нужно всем перестать их мерить, отметила эксперт. Она подчеркнула, что все вакцины против коронавируса - инактивированные, они супербезопасны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине официально было подтверждено 2 435 413 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заразились 12 034 человека.