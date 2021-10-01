Минздрав потребовал отстранить руководство больниц, где подделывали COVID-сертификаты

Руководители 15 медицинских учреждений в Украине на балансе Министерства здравоохранения получили от него письменное распоряжение об отстранении от работы врачей, которые могли участвовать в выдаче фальшивых сертификатов о COVID-вакцинации. Указанные в документе медики не могут продолжать профессиональную деятельность до завершения уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте Минздрава. Если следствие определит, что главврачи инфекционных отделений не причастны к данной махинации, они смогут вернуться к исполнению прежних обязанностей.

"Однако в случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разорвет контракт между учреждением и Национальной службой здоровья. Таким образом территориальная община будет финансировать медучреждение самостоятельно", – указано в сообщении.

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В Министерстве напомнили, что с начала 2021 года было зафиксировано 350 случаев выдачи поддельного сертификата о получении прививки от COVID-19. Все эти факты внесены в ЕРДР и по ним ведется уголовное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине была разоблачена схема подделки результатов ПЦР-тестов через приложение "Вдома". Эта махинация позволила злоумышленникам нечестно заработать более 1 млн грн.