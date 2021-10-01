Дети все чаще попадают с COVID-19 в больницы: врач из Киева рассказала о ситуации. Видео
В Украине с подозрением на коронавирус все чаще госпитализируют детей. В Киевской городской детской инфекционной больнице сейчас лежат более полсотни дошкольников и младенцев, большая часть пациентов – до 6 лет.
Об этом сообщает ТСН. По словам директора больницы Татьяны Каминской, 60-70% детей – кислородозависимые, их общее состояние ухудшается на второй-третий день (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сейчас действительно намного тяжелее дети", – сказала она.
Заведующая приемным отделением Анна Цимбаленко добавила, что только за сентябрь поступило 260 больных детей, и из них 220 положительных на COVID-19.
Большинство родителей при поступлении надеялись, что у их малышей обычная простуда.
По состоянию на утро 1 октября в Украине в стационарах находится 391 ребенок с коронавирусом и еще 276 – с подозрением на него. Всего с начала пандемии заболели 121 398 детей, 37 спасти не удалось.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Сахневич рассказала, что тяжелое течение заболевания, особенно штамма Дельта, грозит детям из группы риска.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.