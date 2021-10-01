Дети все чаще попадают с COVID-19 в больницы: врач из Киева рассказала о ситуации. Видео

В Украине с подозрением на коронавирус все чаще госпитализируют детей. В Киевской городской детской инфекционной больнице сейчас лежат более полсотни дошкольников и младенцев, большая часть пациентов – до 6 лет.

Об этом сообщает ТСН. По словам директора больницы Татьяны Каминской, 60-70% детей – кислородозависимые, их общее состояние ухудшается на второй-третий день (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас действительно намного тяжелее дети", – сказала она.

Заведующая приемным отделением Анна Цимбаленко добавила, что только за сентябрь поступило 260 больных детей, и из них 220 положительных на COVID-19.

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Большинство родителей при поступлении надеялись, что у их малышей обычная простуда.

По состоянию на утро 1 октября в Украине в стационарах находится 391 ребенок с коронавирусом и еще 276 – с подозрением на него. Всего с начала пандемии заболели 121 398 детей, 37 спасти не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Сахневич рассказала, что тяжелое течение заболевания, особенно штамма Дельта, грозит детям из группы риска.