Врач рассказала, кому из детей может грозить тяжелое течение COVID-19
Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию. Однако тяжелое течение заболевания, особенно штамма Дельта, грозит детям из группы риска.
Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Сахневич, передает "Укринформ". По ее словам, детей тоже надо госпитализировать.
Она отметила, что они чаще переносят COVID-19 в состоянии средней тяжести. Количество летальных случаев среди несовершеннолетних, как среди взрослых, также не наблюдается.
"В Черкассах у ребенка до года диагностировали коронавирус, во Львове 5-летний ребенок находится в больнице с поражением 80% легких", – рассказала она.
По словам врача, что будет в новой волне штамма Дельта, сказать трудно. Она считает, что возможны тяжелое течение заболевания и высокая летальность среди детей.
К группе риска среди детей относятся пациенты с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями и сахарным диабетом. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, их можно вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer.
"Если у ребенка тяжелые поражения головного мозга, его нельзя вакцинировать, но привиты должны быть все люди из его окружения", – сказала Сахневич.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.
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