Врач рассказала, кому из детей может грозить тяжелое течение COVID-19

Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию. Однако тяжелое течение заболевания, особенно штамма Дельта, грозит детям из группы риска.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Сахневич, передает "Укринформ". По ее словам, детей тоже надо госпитализировать.

Она отметила, что они чаще переносят COVID-19 в состоянии средней тяжести. Количество летальных случаев среди несовершеннолетних, как среди взрослых, также не наблюдается.

"В Черкассах у ребенка до года диагностировали коронавирус, во Львове 5-летний ребенок находится в больнице с поражением 80% легких", – рассказала она.

Видео дня

По словам врача, что будет в новой волне штамма Дельта, сказать трудно. Она считает, что возможны тяжелое течение заболевания и высокая летальность среди детей.

К группе риска среди детей относятся пациенты с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями и сахарным диабетом. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, их можно вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer.

"Если у ребенка тяжелые поражения головного мозга, его нельзя вакцинировать, но привиты должны быть все люди из его окружения", – сказала Сахневич.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.